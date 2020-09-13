Согласно распоряжению Оперштаба при Кабмине Азербайджана, с 06.00 14 сентября 2020 года возобновляется деятельность Бакинского метрополитена.

Станции Бакинского метрополитена будут открыты для входа пассажиров с 06:00 до 00:00.

Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

На станциях и в поездах Бакинского метрополитена нужно обязательно пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию. Запрещено пользоваться метрополитеном без медицинской маски.

В связи с тем, что в субботу и воскресенье до 30 сентября 2020 года общественный транспорт не работает, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября пассажироперевозки в метро осуществляться не будут.

Также с 06:00 14 сентября 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, где действует ужесточенный особый карантинный режим, разрешена деятельность объектов общественного питания на пляжах.

Запрет на работу бассейнов, водных аттракционов и площадок для спортивных игр на территории пляжей остается в силе.

Minval.az