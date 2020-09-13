По сравнению с прошлым годом в этом году в Азербайджане в первый класс пойдет меньше детей.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, это связано и с демографическими вопросами.

«Это также может быть связано с пандемией. Конечно, с уменьшением количества детей, посещающих первый класс, уменьшается и количество вакансий для учителей. Если в предыдущие годы мы наблюдали рост количества учащихся, то в ближайшие годы их количество сократится», — сказал министр, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az