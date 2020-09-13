В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В то же время 149 пациентов были выписаны из больниц после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 38327 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 35756 человек благополучно прошли лечение, 562 пациентов клиник скончались.

Minval.az