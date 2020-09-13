На сегодня едва ли какой-либо продукт вызывает больше споров, чем молоко. Диетологи разделились на два лагеря: одни утверждают, что в зрелом возрасте способность организма к переработке лактозы снижается, поэтому молочные продукты банально не усваиваются. Другие же уверены, что богатое белком молоко — незаменимо в рационе современного человека, и его замена на растительные аналоги (миндальное или кокосовое) — ошибка. Журнал Elle приводит продукты, которые вы употребляете с молоком, не зная, что это опасно для здоровья.

Молоко и кофе

Такое сочетание можно назвать условным триггером, хотя специалисты уверяют, что под воздействием белка нейтрализуется эффект кофеина. Проще говоря, если вы хотите взбодриться с помощью кофе, то лучше не добавлять туда молоко, иначе вы рискуете получить противоположный эффект сонливости.

Молоко и зеленый чай

Та же история и с самым известным антиоксидантом, действие которого значительно уменьшается под воздействием молока. Еще один минус такой «смеси» — снижение способности напитка расширять сосуды.

Молоко и морепродукты

Сливочная паста с морепродуктами или рыбой — еще одно любимое сочетание гурманов, которое может подарить вам дискомфорт в ЖКТ. Проблема в том, что при столкновении двух белков организм перенасыщается протеином и может попросту не справиться с подобной нагрузкой.

Молоко и яйца

Еще один неожиданный вариант «белкового удара» — молоко в компании яиц и сыра. Вот почему специалисты настоятельно рекомендуют готовить омлет без добавления молока или вовсе заменить его вареными яйцами.

Молоко и фрукты

Фрукты нужно есть отдельно от основных приемов пищи, так как они тяжело усваиваются вместе с любыми продуктами. А молочные десерты с фруктами после обеда — удар по поджелудочной железе, вызывающий изжогу и дискомфорт.

Молоко и овощи

Овощи также можно назвать не лучшей компанией молочным изделиям. Огурцы, помидоры, кабачки, морковка — все они прекрасно сочетаются с мясными продуктами, но не дружат с молоком.

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