Некоторые отели делают всё возможное, чтобы пребывание клиентов было максимально приятным. Одни стараются удивить интерьером, другие — необычными шутками, а третьи просто исполняют самые странные просьбы своих постояльцев. «Лайфхакер» со ссылкой на Boredpanda приводит примеры такого сервиса.

1. Этот шампунь в ванной комнате отеля словно просит забрать его с собой («Лучший шампунь, который вы когда-либо украдёте»).

2. А здесь отель предусмотрел специальный пакетик, чтобы постояльцы при выселении могли забрать с собой отличное мыло.

3. Когда потерял очки, а горничная их нашла.

4. В этом отеле в ванной была ещё одна крошечная ванная комната для детей.

5. Резиновая уточка в комплекте туалетных принадлежностей.

6. Персонал отеля нашёл на столике гостя книгу «Пятьдесят оттенков серого» и решил подшутить.

7. В этом отеле планы эвакуации при пожаре размещены на уровне пола, чтобы вы могли увидеть их, если дым заполнит коридоры. Потому что безопасность превыше всего.

8. Специальный пакет со старыми, но чистыми полотенцами, которые рекомендуется использовать в качестве тряпок. Они пригодятся, если вы разлили кофе, какое-то масло, тушь или другие трудно выводимые жидкости.

9. Из той же серии — отдельное чёрное полотенце для снятия макияжа. Чтобы не пачкать белые.

10. Этот отель ежедневно меняет ковёр в лифте, чтобы вы не забыли, какой сегодня день недели.

11. С такими карнизами вас точно не разбудят солнечные лучи, обычно пробивающееся сквозь проём между шторами.

12. Когда в шутку просишь спрятать фото Роберта Дауни-младшего в номере и вспоминаешь об этом пожелании, решив принять ванну после плохого дня.

13. Напоминание о том, как нужно передвигаться по лестницам отеля (для тех, кто любит шагать через ступеньку, а то и через две).

14. В этом номере был предусмотрен аппарат для создания белого шума, который не только маскирует посторонние звуки, но и позволяет быстрее заснуть маленьким детям (да и взрослым тоже).

15. Прямо в номере есть всё необходимое для подключения ноутбука к телевизору.

16. Робот для доставки питьевой воды в номер.

17. Этот отель рад гостям со всего мира — в номере все самые распространённые розетки, чтобы постояльцы не искали переходники.

18. А здесь в номере предусмотрен смартфон на Android с бесплатным интернетом и звонками, чтобы гости не платили за роуминг.

19. Специальный спуск в бассейн для людей, передвигающихся на колясках.

20. Гениальное изобретение — кнопка вызова лифта по пути к лифту. Чтобы двери были уже открыты, когда вы подойдёте.

21. Лестница для детей, чтобы они могли общаться с персоналом на ресепшн.

22. Шоколад от отеля в качестве извинений за неудобства, вызванные стройкой (видимо, по соседству или ремонт в самом отеле).

23. Унитаз с автоматической подсветкой, которая включается ночью.

24. Почётный менеджер этого отеля — кошка, и это её отдельный выход.

25. Зеркало в ванной со встроенным Bluetooth-динамиком и индикацией.

26. Ванна на открытой лоджии — почему бы и нет, если вид шикарный?

27. Универсальное зарядное устройство для любых смартфонов прямо в туалете. Для тех, кто надолго.

28. Ещё одно смелое решение в ванной комнате — подача воды с потолка (нет, это не протечка).

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