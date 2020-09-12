На территории городов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, где действует ужесточенный особый карантинный режим, разрешена деятельность объектов общественного питания на пляжах.

Это отражено в постановлении Кабинета министров № 336 от 12 сентября 2020 года «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Запрет на работу бассейнов, водных аттракционов и площадок для спортивных игр на территории пляжей остается в силе.

Отметим, согласно постановлению Кабинета Министров от 4 августа 2020 года «О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого карантинного режима», была разрешена работа пляжей, за исключением находящихся на их территории бассейнов, водных аттракционов, площадок для спортивных игр и объектов общественного питания.

Данное решение вступает в силу с 06:00 14 сентября 2020 года.

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