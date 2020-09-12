Удовлетворена апеляционная жалоба, поданная в связи с делом 60-летнего Мамедова Шафахата, который изнасиловал 15-летнюю школьницу в ​​Лерике, в результате чего она забеременела.

Об этом сообщила председатель общественного объединения по оказанию помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

По ее словам, после обнародования приговора, предусматривающего всего один год тюремного заключения, вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев взял этот вопрос под свой контроль и предоставил адвоката за свой счет:

«Жалоба была отправлена ​​в Ширванский апелляционный суд, приговор Лерикского районного суда был отменен, а дело возвращено на полное, всестороннее и объективное расследование в соответствии с законом».

Отметим, что Мамедов работал учителем русского языка в селе Киравуд района. Изнасилованная школьница училась в этой же школе.

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