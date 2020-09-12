В Азербайджане выявлены еще 135 случаев заражения коронавирусом, 167 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлены еще 135 случаев заражения коронавирусом, 167 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/09/12 16:36
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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