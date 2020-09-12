Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию о том, что девушка по имени Марьям Джаруллаева служит в рядах азербайджанской армии.

«Человек с такой должностью, именем и фамилией не служит в рядах азербайджанской армии», — сказал журналистам Даргяхлы.

Напомним, что находящийся в эмиграции блогер Хабиб Мунтезир распространил фотографию девушки в военной форме азербайджанской армии, которая фотографировалась на свой смартфон в лифте. Блогер утверждал, что девушка служит в секретном отделе Минобороны, приходится родственницей начальнику Генштаба Наджмеддину Садыгову, а ее муж является гражданином России.

Minval.az