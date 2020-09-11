Список собственников «Крокус-Банка», созданного в 1994 году, претерпел изменения. Из состава владельцев вышла бывший бизнес-партнёр Ирины Агаларовой — Сабина Селим-заде. Одновременно с этим долю влияния нарастил миллиардер и основной владелец банка Араз Агаларов, говорится в информации ЕГРЮЛ.

На сегодня доля президента холдинга «Крокус» составляет 93,041%. Ещё небольшую долю имеет его сын Эмин Агаларов — 4,95%.

Сабина Селим-заде ранее владела долей в 1,66%. Она на сегодня является единственным владельцем ООО «Амиса» в Подмосковье (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты), а ранее совместно с Ириной Агаларовой была совладельцем компании «Три О», которая занималась агентской деятельностью по продаже мебели, бытовых изделий, отмечает «Регнум».

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