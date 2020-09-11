Турция нацелена на подписание с Азербайджаном соглашения о свободной торговле, заявилa турецкий министр торговли Рухсар Пекджан.

Министр в пятницу провелa встречу со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Турцией по итогам 2019 года составил $4,4 млрд, но эта цифра не отражает реальный потенциал двух стран. Мы нацелены на увеличение этого показателя. Важным шагом в этом направлении стало подписание между двумя странами 25 февраля 2020 года соглашения о преференциальной торговле. Наша цель — подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном», — сказалa Пекджан, слова которой приводит «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр также сообщилa, что Азербайджан уже завершил процесс ратификации соглашения о преференциальной торговле, ратификация этого документа в парламенте Турции ожидается в скором времени.

«Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном. Верим, что вместе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым мы добьемся более качественной работы и намного большего объема торговли», — сказалa онa.

Пекджан также заявилa, что Турция прервала экспортные поставки из Центральной Азии через Иран, в основном, из-за COVID-19, что повысило привлекательность Транскаспийского транспортного маршрута. «Мы рассчитываем на то, что это направление, и в частности, железная дорога, будут более активно использоваться для торговли. С властями Азербайджана ведутся консультации по вопросу снижения тарифа за транспортировку грузов по этому маршруту», — сказалa министр.

Министр также подчеркнулa, что Турция придает большое значение развитию коммерческих возможностей Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и в этой связи уже ведется «определенная работа».

Minval.az