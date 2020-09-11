Швейцарские врачи вылечили азербайджанского правозащитника от тяжелого онкологического заболевания.

Врачи Университетского Госпиталя Женевы провели успешную хирургическую операцию по удалению раковой опухоли у азербайджанского правозащитника и журналиста Мехмана Гусейнова, который проходил лечение в Швейцарии с марта текущего года, говорится в сообщении на странице Sancaq Production в соцсети Facebook.

Операция по удалению одиночной фиброзной опухоли прошла 8 сентября и продолжалась около 10 часов, утром 9 сентября, после стабилизации состояния пациента перевели в палату, где он будет под наблюдением врачей следующие две-три недели, после чего будет выписан из больницы.

Minval.az