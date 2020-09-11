Национальный авиаперевозчик Азербайджана — ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) запускает систему онлайн-записи в очередь для приобретения билетов на специальные авиарейсы Москва-Баку для возвращения граждан АР на родину, говорится в сегодняшнем сообщении авиакомпании.

С учетом высокого спроса на авиаперелеты в условиях ограниченного числа рейсов в период пандемии и их нерегулярность, билеты по направлению Москва-Баку будут реализоваться по принципу очередности.

Зарегистрироваться в очередь на покупку авиабилета можно через приложение WhatsApp на номер +79169012380 или же письменным обращением через специальную форму на официальном сайте AZAL. При обращении следует приложить сканированные копии заграничного паспорта и контактный номер.

Обращения в колцентр по вопросам, связанным с рейсом по указанному направлению, не будут обрабатываться, предупреждает авиаперевозчик.

При этом желающим вылететь в Баку следует пройти тест на коронавирус, результаты которого будут получены не позднее чем за 48 часов до вылета.

В России для прохождения тестирования на коронавирус можно обратиться в медучреждения, рекомендованные министерством здравоохранения РФ: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины»; ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»; ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологиии Роспотребнадзора»; ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова» Российской академии наук (РАН); ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» РАН; АО «Медицина»; ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»; ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» (НАКФФ); ООО «Лабораторно-диагностический центр»; ООО «Научно-медицинский центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб».

На данный момент AZAL осуществляет специальные рейсы по трем направлениям: Стамбул, Лондон и Берлин. Вылеты в Турцию осуществляются ежедневно, а по двум другим направлениям — раз в неделю.

Minval.az