«Мы обращаемся к родителям с просьбой не приводить ребенка в школу, если у него есть какие-либо проблемы со здоровьем, похожие на COVID-19 симптомы».

Об этом на посвященной постановлению Кабинета министров «О временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период карантинного режима» онлайн пресс-конференции сказал советник министра образования Рустам Агаев, передает АПА.

По его словам, кто-то может прийти в школу, выпив лекарство, сбив температуру: «Мы не можем проверить всех учеников таким образом. В Турции есть особые формы обязательства, которые родители берут на себя. Если в семье есть симптомы, они первым делом информируют руководство школы и не приводят ребенка на урок. Если такая проблема возникнет, то оперативный штаб будет создан и при Министерстве образования, где мы возьмем под непосредственный контроль инфицированных и совместно с Центром гигиены и эпидемиологии, Министерством здравоохранения и TƏBİB будем следить за ними. Если у какого-либо учителя или ученика обнаружится вирус, будет принято решение закрыть класс локально или школу в целом. Поэтому родители должны обратить на это внимание».

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