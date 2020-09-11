«Не в каждой школе есть медицинский кабинет. Постановлением Кабинета Министров предоставление бесплатных медицинских услуг для школьников относится к территориальным поликлиникам».

Об этом на посвященной постановлению Кабинета министров «О временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период карантинного режима» онлайн пресс-конференции сказал советник министра образования Рустам Агаев.

Он отметил, что к школе прикрепляется врач или медсестра поликлиники: «В каждой школе будут небольшие пункты в связи с COVID-19. Если у какого-либо ученика есть проблемы в связи с вирусом, он будет помещен в комнату изоляции в школе, приедет скорая помощь и возьмет тест на COVID, родители будут вызваны и ученик будет отправлен домой на машине скорой медицинской помощи. В школах не предусмотрено оказание какой-либо медицинской помощи в связи с COVID-19».

Minval.az