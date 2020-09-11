Ношение масок учащимися будет зависеть от желания их родителей, об этом заявил советник министра образования Рустам Агаев на онлайн пресс-конференции, посвященной решению Кабинета Министров «О временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период карантинного режима»,

По его словам, другие лица, заходящие в школу, педагоги, персонал школы обязательно должны пользоваться масками.

«Во время занятий кроме маски педагоги будут использовать и шлем для защиты лица, им выдадут эти экраны», — цитирует его АПА.

Ношение масок в профессиональных, средне-специальных и высших учебных заведениях ношение масок будет обязательным.

Minval.az