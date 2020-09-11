Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о возобновлении пассажироперевозок в Бакинском метрополитене с 06:00 14 сентября 2020 года.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) и обеспечения безопасности здоровья людей деятельность Бакинского метрополитена будет осуществляться в соответствии с решениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Исходя из вышесказанного, до сведения пользующихся метрополитеном пассажиров доводится:

1. Пассажироперевозки в Бакинском метрополитене возобновляются с 06:00 14 сентября 2020 года. Станции Бакинского метрополитена будут открыты для входа пассажиров с 06:00 до 00:00.

2. Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

3. С учетом технических возможностей, будет обеспечено движение поездов по графику с минимальными интервалами.

4. Будет возобновлена перевозка пассажиров, пользующихся инвалидными колясками.

5. В соответствии с «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции на общественном транспорте», на станциях и в поездах Бакинского метрополитена нужно обязательно пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию. Запрещено пользоваться метрополитеном без медицинской маски!

Доводим до сведения пассажиров, что медицинская маска должна полностью закрывать полость рта и носа.

Minval.az