Будет временно ограничено право выезда из Азербайджана лиц, не осуществивших выплаты по принудительному государственному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице.

Это нашло отражение в изменениях в Гражданский процессуальный и миграционный кодексы, которые были обсуждены в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса и рекомендованы пленарному заседанию парламента, передает АПА.

Согласно статье 305.1.12 действующего Гражданского процессуального кодекса, дела о временном ограничении права на выезд из страны руководителя исполнительного органа физических или юридических лиц, являющихся налогоплательщиками, суд рассматривает в порядке особого производства.

В соответствии с изменением, эта статья представляется в новой редакции. По новой редакции, орган (организация), определяемая соответствующим органом исполнительной власти для обеспечения выплаты финансовых санкций, введенных против налогоплательщика или страховщика в случае, если он не осуществил в установленных законом случаях и сроки выплаты по налогам, принудительному государственному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице, не оплатил долги и проценты по подсчитанным налогам, принудительному государственному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице, имеет право обратиться в суд в связи с временным ограничением выезда из страны руководителя исполнительного органа физических или юридических лиц.

Предлагается соответствующее изменение и в Миграционный кодекс. Согласно статье 9.3.6-1 действующего Миграционного кодекса, право граждан Азербайджанской Республики на выезд из страны может быть ограничено при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном ограничении права гражданина на выезд из страны за неисполнение без уважительной причины, в установленное для добровольного исполнения время, исполнительного документа, выданного решением суда – до принятия решения о снятии ограничения. Согласно изменению, право граждан Азербайджанской Республики на выезд из страны может быть ограничено при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном ограничении права гражданина на выезд из страны в случае, если он не осуществил в установленных законом случаях и сроки выплаты по налогам, принудительному государственному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице, не оплатил долги и проценты по подсчитанным налогам, принудительному государственному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице, не выплатил финансовые санкции, установленные по налогам и выплатам по принудительному государственному социальному страхованию – до принятия решения о снятии ограничения.

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