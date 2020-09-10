В Азербайджане определены требования к санитарным узлам в учебных заведениях в период особого карантинного режима. Полы санитарного узла, умывальники, дверные ручки и другие используемые поверхности должны очищаться и дезинфицироваться специальными дезинфицирующими средствами каждые два часа.

Это нашло отражение в утвержденных 10 сентября постановлением Кабинета министров «Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Отмечается, что должна проводиться регистрация времени очистки санитарных узлов.

На санитарных узлах всегда должно быть в наличии жидкое мыло, дезинфицирующий раствор.

Технический персонал должен использовать перчатки и маски во время чистки, а защитные средства после процесса чистки необходимо выбрасывать в специальные закрытые мусорные баки.

Согласно правилам, санитарные узлы должны иметь плакаты с информацией о гигиене и предупредительные постеры. Санитарные узлы должны иметь хорошее освещение.

Перед входом в санитарные узлы на полу и переходах должны быть нанесены предупреждающие знаки и специальные разметки для соблюдения физической (социальной) дистанции, а также перед входной дверью и в тамбурах должны быть помещены коврики, смоченные дезинфицирующими средствами и спиртосодержащие антисептики для дезинфекции рук.

Minval.az