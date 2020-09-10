В Азербайджане определены требования к перерывам между уроками (занятиями), срокам прогулок в период особого карантинного режима.

Это нашло отражение в утвержденных 10 сентября постановлением Кабинета министров «Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Отмечается, что перерывы между уроками (занятиями) устанавливаются на срок не менее 10 минут. В перерывах по возможности обеспечивается пребывание учащихся на свежем воздухе.

С целью снижения плотности в коридорах и школьном дворе время перерывов регулируется в соответствии с графиком, установленным настоящими Правилами.

Во время перерыва окна в классе (если это возможно) следует открывать и регулярно проветривать комнаты.

Вентиляция помещений посредством центральной вентиляционной систем, должна строиться таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха, техническое обслуживание систем вентиляции и замена фильтров должны осуществляться в соответствии с требованиями.

Занятия физкультурой в дошкольных учреждениях должны быть ограничены бесконтактными играми.

Minval.az