В Азербайджане определены требования к техническому персоналу учебных заведений в период особого карантинного режима.

Это нашло отражение в утвержденных сегодня постановлением Кабинета министров «Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Отмечается, что к работе по техническому персоналу привлекаются лица в возрасте ниже 65 лет. Для технического персонала применяется режим сменной работы. Их рабочее время должно быть организовано до и после учебно-воспитательного времени. Физический контакт технического персонала с обучающимися и преподавателями должен быть сведен к минимуму.

Технический персонал должен в обязательном порядке использовать маски и другие защитные средства в процессе работы в учебном заведении. Используемые средства индивидуальной защиты следует регулярно менять, в том числе при их загрязнении или увлажнении, и при этом соблюдать требования к гигиене рук. В случае, когда технический персонал меняет место во время перерыва (чай, обед и т. д.), то использованные маску и перчатки следует выбрасывать в специальные закрытые мусорные ящики. Для повторного использования маски следует продезинфицировать ее 70%-ным спиртовым раствором.

Если в период рабочего времени у работника наблюдается повышение температуры тела до 37.1°с или выше, либо наблюдаются болезненные симптомы (высокая температура, кашель, одышка, потеря вкуса, обоняние, слабость и т. д.), срочно принимаются меры в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Охранники, работающие на входе-выходе учебного заведения (во время несения службы), должны пользоваться медицинскими масками. Если охранники приближаются к людям на расстоянии менее 1,5 метра, то, помимо медицинских масок, им также следует пользоваться лицевым щитом.

Minval.az