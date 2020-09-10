В Азербайджане объявлены требования к обучающимся в период особого карантинного режима.

Это нашло отражение в утвержденных сегодня постановлением Кабинета министров «Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Отмечено, что использование масок в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, детских музыкальных, художественных школах предоставляется на выбор их родителей или иных законных представителей, а в средне-профессиональных, средне-специальных и высших учебных заведениях использование масок является обязательным.

При входе в учебное заведение и находясь внутри предприятия необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены (в том числе регулярное мытье рук).

Во время урока (занятия), учащийся должен сидеть в определенном для него месте. Он не должен прикасаться к предметам, принадлежащим другим учащимся.

Если учащийся почувствует симптомы (подозрение) COVID-19 у себя или у совместно проживающих лиц, он, его родители или другие законные представители должны немедленно сообщить об этом руководству учебного заведения.

В случае, если во время урока (занятия), у учащегося выявятся температура тела 37.1°С или выше, либо какие-либо болезненные симптомы (высокая температура, кашель, одышка, потеря вкуса, обоняния, слабость и т. д.), следует принять меры в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Minval.az