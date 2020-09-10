Кабинет министров утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Эти правила разработаны на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по мерам по охране здоровья в учебных заведениях в связи с распространением КОВИД-19 и опыта профилактических и эпидемиологических мероприятий против инфекции КОВИД-19 в Азербайджанской Республике.

Основной целью настоящих Правил является определение требований к организации учебно — воспитательного процесса в очной форме в учебных заведениях в период особого карантинного режима и обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических правил для охраны здоровья его участников. Эти правила распространяются на все учебные заведения (за исключением высших и средних специальных учебных заведений специального назначения), независимо от форм собственности и подчиненности, действующие на территории Азербайджанской Республики.

Срок начала учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в очной форме в период особого карантинного режима регулируется Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 августа 2020 года № 312 «Об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима». В образовательных учреждениях должна быть обеспечена организация учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме до восстановления образования в очной форме.

При организации учебного и учебно-воспитательного процесса в очной форме учебные заведения должны соблюдать санитарные нормы и правила, принятые в соответствии с требованиями закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии”, гигиенические нормативы и требования настоящих Правил.

Учебные заведения должны учитывать, что очное участие обучающихся в учебно-воспитательном процессе обеспечивается на основе принципа добровольности.

Организация обучения в очной форме в учебных заведениях должна планироваться с учетом требований особого карантинного режима по типу (виду) учреждений, количеству обучающихся, количеству обучающихся в группах, количеству обучающихся в дневных группах, вместимости классных (групповых) комплектов, учебных помещений, лабораторий, учебно-производственных мастерских, библиотек, общежитий, столовых, возрастному делению обучающихся и другим вопросам.

Minval.az