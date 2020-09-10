В Баку отказались от проведения традиционных школьных ярмарок во время пандемии коронавируса. Как сообщил Sputnik Азербайджан глава отдела по связям с общественностью Исполнительной власти столицы Метин Гусейнов, учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, установка павильонов не предусмотрена.

Ранее на брифинге Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР упоминалось о возможности открытия школьных ярмарок. Однако позже, принимая во внимание угрозу распространения опасного заболевания, в ведомствах, состоящих в Оперштабе, решили не рисковать здоровьем населения.

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