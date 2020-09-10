Азербайджанское государство будет оплачивать обучение членов семей шехидов и детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, если они поступят на платное отделение.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Trend.

Председатель ГЭЦ добавила, что обучение вынужденных переселенцев, лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет также оплачивает государство.

Minval.az