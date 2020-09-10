В январе-августе 2020 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 102,9%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям 105,3 %, по непродовольственным товарам 101,3%, по платным услугам населению 101,0%.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, в августе текущего года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,8%, а по сравнению с августом прошлого года 102,8%.

В августе 2020 года индекс потребительских цен по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям составил по сравнению с предыдущим месяцем 99,5%, по сравнению с августом прошлого года 104,9%.

Напомним, в январе-июле нынешнего года в Азербайджане инфляция составила 2,9%.

Minval.az