ГУДП МВД обратилось к участникам движения, которые пользуются внутригородским общественным транспортом.

Как сообщили в Управлении, в последнее время в автобусах в Баку некоторые водители и пассажиры не пользуются медицинскими масками, также наблюдается чрезмерная плотность пассажиров в автобусах:

«Несоблюдение социальной дистанции пассажирами увеличивает риск массового заражения коронавирусом. Предполагается, что рост числа случаев заражения на территории страны связан именно с этим фактором».

В целях предотвращения вышеуказанных случаев, ГУДП МВД еще раз просит участников движения, в частности пользующихся общественным транспортом пассажиров, в обязательном порядке использовать маски, не садиться в переполненные автобусы, учитывать важность соблюдения социальной дистанции в транспортном средстве.

Minval.az