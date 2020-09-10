В рамках реакции USAID на глобальную проблему (COVID-19) в Азербайджане реализуется три проекта, сообщили в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане, передает Trend.

По данным ведомства, в настоящее время USAID выделило более четырех миллионов долларов на экономические и оздоровительные мероприятия против пандемии COVID-19 в Азербайджане. Эти средства направлены на обеспечение продовольствием и средствами гигиены более 7000 человек уязвимой категории, а также на информирование людей о шагах, которые необходимо предпринимать для предотвращения распространения вируса.

Также было сказано, что в Азербайджане реализуется ещё несколько проектов. Одним из таких проектов является Общественная деятельность во имя устойчивости. В этом проекте уделено особое внимание молодежи и женщинам. В рамках этого проекта USAID и ООН провели тренинги по компьютерным навыкам, английскому языку, бухгалтерскому учету, финансам и управлению бизнесом более 190 молодым людям, относящихся к уязвимым группам в стране. Также были проведены три ярмарки труда, в которых приняли участие около 750 человек. Данный проект гарантирует, что молодежь будет развиваться в позитивном ключе и внесёт пользу в общество.

Также в ведомстве сообщили, что был реализован проект Полноводность организаций гражданского общества на прозрачность. Благодаря этому проекту стало возможным обучить более чем 200 членов организации гражданского общества по различным темам, включая поддержку усилий правительства по повышению прозрачности и оказанию услуг населению. Проект осущестлялся в сотрудничестве министерством юстиции Азербайджана, с помощью которого подразумевалось обучить членов общества выполнять требования правительства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма через гражданское общество.

Отметим, что USAID с 1991 года в целом выделило Азербайджану более 377 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи для поддержки сферы здравоохранения, а также экономических и демократических реформ в стране.

Minval.az