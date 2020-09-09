Кабинет министров разъяснил свое постановление №329.

Как говорится в сообщении Кабмина, постановление предусмотрено внести изменение в «Порядок обеспечения лекарственными средствами онкологических больных».

Согласно изменению, в 9-м разделе документа слова «бюджетные средства соответствующего органа здравоохранения по территории, на которой проживает гражданин» заменяются словами «средства госбюджета».

Это связано с передачей в подчинение TƏBİB территориальных учреждений здравоохранения. Поэтому в связи с переходом в подчинение TƏBİB территориальные учреждения здравоохранения будут оказывать помощь онкологическим больным посредством госбюджета.

В соответствии с постановлением внесено изменение в «Нормативы финансирования государственных дошкольных учебных заведений». Суть изменения в том, что Закон о медицинском страховании будет распространяться на всю территорию Азербайджана.

Minval.az