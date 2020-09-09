Директор бельгийской компании «Muziekpublique» Петер Ван Ромбаэй и координатор компании Кенза Исмаили направили письмо, в котором принесли извинения от имени компании.

Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства интеллектуальной собственности.

Наследники выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, обратившись в Агентство интеллектуальной собственности, сообщили, что музыку его произведения «Kor ərəbin mahnısı», присвоили проживающие в Бельгии Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин, включив ее в музыкальный альбом «Karin» под названием «Houcher», и распространяют на каналах в интернете. Они просили восстановить нарушенные авторские права и принять меры в отношении нарушителей прав.

Представили компании заяили, они не знали о том, что композиция «Houcher» не является нетрадиционной (фольклорной) музыкой, в противном случае она была бы включена в альбом с разрешения.

В компании заявили, что готовы исправить ошибку, понимая возмущение наследников Фикрета Амирова.

Было отмечено, что композиция будет удалена из альбома «Karin» во время его очередного выпуска, компания распространит коммюнике, в котором будет указано, что данная мелодия не принадлежит Вардану Ованисяну и Эмре Гюльтекин, произведение с оригинальным названием — «Kor ərəbin mahnısı» написано Фикретом Амировым. Также компания готова удалить песню «Houcher» со всех платформ.

Minval.az