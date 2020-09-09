«Президент уделяет особое внимание правам детей. Половина из 19 в законодательстве пособий связана именно с детьми».

Об этом в ходе заседания Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике заявил глава Комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что изменение, предлагаемое в закон «О социальных пособиях», предусматривает предоставление пособия по усыновленному ребенку в размере 160 манатов для лица, усыновившего потерявшего родителей либо лишенного родительской опеки ребенка в возрасте 3-18 лет, а также 480 манат для лица, усыновившего ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 0-18 лет.

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