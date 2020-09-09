Группа граждан Азербайджана общей численностью 400 человек отправилась домой через организованный в Дагестане спецкоридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса.

Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-служба администрации Дербентского района Дагестана.

Около села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана для граждан Азербайджана, которые не смогли вовремя попасть на родину, МЧС организовало пункт временного размещения. Граждан, находящихся в палаточном лагере и рядом с ним, отправляют домой организованными группами каждую неделю.

Minval.az