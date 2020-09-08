Информация, распространенная в соцсетях о похищении несовершеннолетней девочки в Бардинском районе на основании обращения родителя, была незамедлительно взята под контроль Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой, она лично позвонила этой несовершеннолетней девочке. Кроме того, по поручению Омбудсмена сотрудники Гянджинского регионального центра уполномоченного по правам человека побывали в семьях, вопрос был изучен на месте.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена, как результат этого несовершеннолетняя девочка направлена на необходимую социальную и психологическую реабилитацию в городе Баку, осуществляется контроль над соблюдением ее прав: «Следует отметить, что в подобных вопросах, имеющих социальную и морально-психологическую сущность, требуется поддержка каждого из нас. Омбудсмен выражает признательность гражданам, государственным структурам, оказавшим содействие в обеспечении интересов несовершеннолетней девочки».

Minval.az