Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян Артур Агаджанов осудил призыв о необходимости подготовке к войне, звучащие в Нагорном Карабахе.

«Недавно «так называемый президент самопровозглашенной сепаратистской НКР» Араик Арутюнян выступил с провокационным заявлением, в котором открыто призвал готовиться к войне с Азербайджаном. Дорогие мои карабахские армяне, не слушайте вы этого Арутюняна и ему подобных, которые подстрекают готовиться к войне между азербайджанцами и армянами», — заявил Агаджанов.

Агаджанов, наоборот, призывает карабахских армян готовиться к миру. «Можно и нужно договариваться, найти компромиссное решение. Давайте быть реалистами и готовиться к миру, надо начать полноценный переговорный процесс с Азербайджаном. Ни Арутюнян, ни ему подобные, ни их близкие, не будут воевать. Они бросят вас (карабахских армян) воевать против, таких же азербайджанцев, которые близки нам по духу, менталитету, а для части из нас родные. Я общаюсь со своими родственниками и друзьями в Карабахе. Они не хотят новой войны, новых потерь и лишений. Их под дулом автоматов принуждают воевать с азербайджанским народом в угоду интересам третьей стороны. Обращаюсь ко всем сторонам конфликта — не подавайтесь провокациям», — отметил Агаджанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он также призвал к более тесным контактам между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха для урегулирования конфликта. «Прошу всех армян, которые хотят мира, а таких я не сомневаюсь предостаточно, смело присоединяться к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном. Альтернативы миру нет!», — добавил Агаджанов.

Minval.az