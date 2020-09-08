Отдел оборонного сотрудничества посольства США пожертвовал Государственному таможенному комитету Азербайджана первую партию средств для диагностирования COVID-19, предусмотренных для Центрального таможенного госпиталя.

Информацию распространило посольство США в Азербайджане.

“Это пожертвование на общую сумму свыше 72 тыс. долларов США, переданное посредством Программы гуманитарной помощи EUCOM США, посодействует более эффективной борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане», — говорится в информации.

Minval.az