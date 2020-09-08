Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила выплат страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) за счет бюджетных средств. Согласно изменениям, применение данного правила отложено на 2021 год, с учетом переноса внедрения системы ОМС в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет «Интерфакс».

Кроме того, внесены изменения в стоимость пакета услуг, покрываемых за счет госбюджета.

В частности, для территориальных единиц, где ОМС применяется с января 2020 года, страховая премия за 2020 год составит 90 манатов. За 2021 год стоимость пакета услуг будет определяться следующим образом:

— по территориальным единицам, где ОМС будет внедрен с января 2021 года – 90 манатов + 90 манатов, помноженных на индекс потребительских цен по стране;

— по территориальным единицам, где ОМС будет внедрен с апреля 2021 года – 67,5 манатов + 67,5 манатов, помноженных на индекс потребительских цен по стране

Внедрение ОМС должно было проходить в 2020 году в 4 этапа. Каждый этап должен был реализовываться в соответствующем квартале. На первом этапе ОМС уже был полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана.

В конце первого квартала 2020 года Кабмин принял решение отложить внедрение системы ОМС на западе и юге страны, а также в Баку и на Абшеронском полуострове.

Согласно решению, внедрение ОМС в западных и южных регионах страны, первоначально запланированное на третий квартал 2020 года, перенесено на январь 2021 года.

Внедрение ОМС в Баку и на Абшеронском полуострове отложено на апрель 2021 года.

Minval.az