15 сентября в общеобразовательных учебных заведениях не будет проведен «День знаний».
Об этом сказала заведующая отделом Министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в школах запрещено проведение всех массовых мероприятий.
15 сентября в общеобразовательных учебных заведениях не будет проведен «День знаний».
Об этом сказала заведующая отделом Министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в школах запрещено проведение всех массовых мероприятий.
Дата: 2020/09/08 13:18
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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