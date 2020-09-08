Министерство образования обнародовало даты каникул 2020-2021 учебного года.

Согласно приказу министра Эмина Амруллаева об учебном плане на 2020-2021 учебный год, занятия в образовательных учреждениях республики начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Обучение делится на два полугодия, первое 15 сентября-26 января; второе 1 февраля-14 июня.

Каникулы в течение учебного года:

Осенние каникулы – 16-20 ноября (5 дней); зимние – 27-31 января (5 дней); дополнительные каникулы для групп дошкольной подготовки – 1-5 мая (5 дней).

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