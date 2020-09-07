Обнародовано очередное видео со свадьбы внучки бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и социальных сетях.

Решением Апшеронского районного суда зять экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев  и его сват Ровшан Мустафаев были арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.

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