Кабинет министров внес изменения в «Порядок поэтапной уплаты страховых взносов за счет средств государственного бюджета по обязательному медицинскому страхованию в 2020 году».

Согласно изменению, будут внесены, страховые взносы за счет средств госбюджета по обязательному медицинскому страхованию будут выплачиваться поэтапно не в 2020 году, а в 2020-2021 годах.

Согласно действующему решению, в соответствии с “Последовательностью применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны”, утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 504 от 27 декабря 2019 года, размер взноса обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам, примененным в январе-марте составил 90 манатов, апреле-июне — 67,5 манатов, июле-сентябре — 45 манатов, в октябре-декабре — 22,5 маната.

Согласно изменению, размер страхового взноса на душу населения определяется в соответствии с «Последовательностью применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны», утвержденной постановлением Кабинета министров № 136 от 10 апреля 2020 года, определяется следующим образом:

— По 2020 году — по административно-территориальным единицам, где с января 2020 года применяется ОМС — 90 манатов;

— По 2021 году – по административно-территориальным единицам, где ОМС станет применяться с января 2021 года — 90 манатов + 90 манатов х индекс потребительских цен по стране, по административно-территориальным единицам, где ОМС станет применяться с апреля — 67,5 манатов + 67,5 манатов х индекс потребительских цен по стране.

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