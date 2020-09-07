«Плотность учащихся в школах будет регулироваться различными способами».

Об этом говорится в заявлении завотделом Министерства образования Вафа Ягублу.

Она отметила, что предлагается, чтобы учащиеся приходили в школу в разное время: «Половина классов может приходить в школу 3 дня, а другая половина – в другие 3 дня. Школам предлагается перейти на посменный режим занятий. Учащиеся могут приходить в школу даже в 3 смены.

Что же касается плотности в классах, то в них нужно соблюдать полутораметровую дистанцию. Если это невозможно, то класс будет разбит на группы и для каждой из них будет составлено отдельное расписание занятий.

Главное здесь – повысится ли учебная нагрузка преподавателей? Для очных занятий количество учебных часов будет делиться поровну между двумя подгруппами».

Minval.az