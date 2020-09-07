В TƏBİB объяснили, почему проводится мало тестов на коронавирус за сутки и мало новых случаев инфицирования.

В воскресенье в лабораториях, в которых проводятся тесты на коронавирус, осуществляются профилактические дезинфекционные работы, поэтому в эти дни проводится мало тестов и соответственно, наблюдается снижение показателей инфицирования: «С завтрашнего дня карантинный режим будет еще более смягчен, поэтому еще раз призываем наших граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила», — говорится в сообщении TƏBİB.

Minval.az