Министерство образования утвердило учебные планы в соответствии с постановлением Кабинета министров об организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима, передает АПА.

Занятия в общеобразовательных учреждениях начнутся в I-IV классах с 15 сентября в очной и дистанционной форме, V-IX классах – с 15 сентября в дистанционной форме, с 1 октября – в очной и дистанционной формах, в X-XI классах – с 15 сентября в дистанционной, с 15 октября – в очной и дистанционной формах.

Занятия будут организованы в установленном порядке в зависимости от эпидемиологической ситуации и плотности учащихся в школе. Также составление расписания уроков будет осуществляться учебными заведениями. Родители смогут сделать выбор, в какой форме их дети будут обучаться. Также родители учащихся начальных классов с 11 сентября смогут получить в школах информацию о привлечении своих детей к очной форме обучения. Расписание виртуальных занятий учащихся, обучающихся на уровне общего среднего и полного среднего образования, также будут определены с этой даты.

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