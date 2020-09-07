«Аптечка, которая должна иметься в автомобилях, сменила название, и сейчас именуется не «аптечка», а «коробка первой помощи».

Об этом сказал эксперт по дорожному движению, правовед Эршад Гаджиев, передает Репорт.

По его словам, в связи с этим 19 июня 2020 года была внесена поправка и в закон «О дорожном движении» и в Кодекс об административных проступках: «Причина в том, что в этой коробке могут быть не лекарства, а лишь медицинские принадлежности, которые можно использовать до врачебной помощи (остановить кровотечение, перевязать рану и др.).

Сейчас содержание этой коробки утверждено решением Кабмина от 9 сентября 2019 года под номером 399, однако в связи со вступлением в силу указанной выше поправки в закон «О дорожном движении» правительству дано поручение внести соответствующие корректировки.

Кабмин, вероятно, внесет изменения в решение от 9 сентября 2019 года под номером 399 и не удовлетворяясь лишь сменой наименования коробки, но извлечет из содержания коробки лекарственные препараты, которые туда сейчас входят.

Дело в том, что, по мнению врачей, порой лекарства (анальгин, аспирин, нитроглицерин и др.), которые содержатся в салоне автомобиля, где температура прогревается до 50 градусов, подвергаются серьезному изменению и могут привести к серьезным проблемам при использовании».

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