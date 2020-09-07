Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави.
Как сообщили в пресс-службе МИД, посол Ирана передал копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.
Министр поздравил С.А.Мусави с назначением на должность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Стороны рассказали о развитии отношений дружбы, братства и сотрудничества между двумя странами, опирающихся на глубокие исторические корни, обменялись мнениями по эффективной реализации вопросов, стоящих на повестке сотрудничества.
Посол отметил, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит максимум усилий для еще большего развития связей между двумя странами.
С.А.Мусави передал Дж.Байрамову поздравления главы МИД Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. При этом осол заявил о наличии большого потенциала для углубления двусторонних отношений.
Министр Дж.Байрамов сообщил о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, выразил признательность за то, что Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, опирающуюся на нормы и принципы международного права.
Посол подчеркнул, что Иран поддерживает позицию Азербайджана в данном вопросе и всегда готов оказать содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.