В Азербайджане предлагается выплачивать месячное пособие за усыновленных детей, в том числе за детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «О социальных пособиях», передает АПА.

Определяются и случаи, при которых будет назначаться пособие за усыновляемых детей. Пособие за усыновляемого ребенка будет назначаться лицам, усыновившим детей в возрасте 3-18 лет, которые потеряли родителей или лишены родительской опеки, в том числе детей в возрасте 0-18 лет с ограниченными возможностями здоровья после 1 января 2021 года за усыновление ребенка (при предъявлении вступившей в законную силу резолюции суда об усыновлении ребенка).

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