В ходе боевых действий в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе в середине июля азербайджанские военные уничтожили штаб и склад боеприпасов 540-го стрелкового полка 3-го армейского корпуса ВС Армении.

Об этом свидетельствует видеоанализ спутниковых снимков, распространенных на днях, сообщает азербайджанский сайт военных новостей Azeridefence.

На Google Maps видно крестообразное здание военной части и следы разрушения на складе боеприпасов. По имеющимся данным, склад боеприпасов, по которому ударил дрон-камикадзе «Хароп», находится в семи километрах от линии фронта.

Следует отметить, что во время проведенных Государственной пограничной службой в ходе боевых действий в апреле 2016 года обстрелов «Харопом» по противнику, были нанесены сильные удары, разрушены многие военные объекты, в том числе уничтожена живая сила, боевая техника и пункты управления.

Minval.az