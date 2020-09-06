В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 140 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье, 6 сентября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 37 329 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 34 705 человек благополучно прошли лечение, 548 пациентов клиник скончались.

Лечение 2076 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 963 104 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6612 — за минувшие сутки.

Minval.az