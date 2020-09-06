Как известно, зять Рамиза Мехтиева, экс-депутат Ильхам Алиев впервые разговорился с азербайджанским интернет-порталом Demokrat.az после сообщения о том, что он нарушил правила карантина, устроив пышную свадьбу своей дочери.

Бывший депутат тогда сказал, что «у него все хорошо».

«У меня хорошее настроение, сделайте так, чтобы оно оставалось хорошим. Давайте не будем об этом говорить. Все в порядке. Мы не хотим никому отвечать. Спасибо!», — сказал тогда Алиев.

Позднее он он начал отрицать это заявление, однако СМИ опубликовали аудиозапись, подтверждающую сказанное тогда Алиевым.

Minval.az