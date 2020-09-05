Сегодня в Украине была проведена акция под лозунгом «Карабах-это Азербайджан!».

В ходе акции, организованной по инициативе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины в небо был запущен воздушный шар с лозунгом «Карабах — это Азербайджан!», передает Тренд.

Шар около часа был виден в небе над Киевом и Житомиром.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сказал, что целью проведения таких акция является донесение до украинской общественности реалий в связи с нагорно-карабахским конфликтом. По его словам, такие акции будут проводиться регулярно.

Minval.az